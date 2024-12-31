Kastamonu'da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cinsel istismar suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Cide ilçesinde "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan A.R.G. isimli hükümlü yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU