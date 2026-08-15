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Kastamonu'da Yangın: Ev, Samanlık ve Kamyon Kül Oldu

Kastamonu'da Yangın: Ev, Samanlık ve Kamyon Kül Oldu
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Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında, bir ev, samanlık ve kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında, bir ev, samanlık ve kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Azdavay ilçesi Yukarı Üyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vildan Özkan isimli vatandaşa ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, samanlık ve park halinde bulunan kamyona sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Azdavay, Ağlı, Pınarbaşı ve Daday ilçelerindenden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında alevlere teslim olan ev, iki katlı saman ve kamyon kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evin bahçesinde bulunan tarım araçları ise zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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