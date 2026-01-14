Buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde otomobilin buzlanan yolda takla atarak ters dönmesi neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Kastamonu karayolu Hanönü ilçesinde meydana geldi edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 UU 7994 plakalı otomobil buz sebebiyle kayarak takla attı. Yol kenarındaki kanala giren otomobil asılı kaldı.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU