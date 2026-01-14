Haberler

Buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde buzlanan yolda takla atan bir otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde otomobilin buzlanan yolda takla atarak ters dönmesi neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Kastamonu karayolu Hanönü ilçesinde meydana geldi edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 UU 7994 plakalı otomobil buz sebebiyle kayarak takla attı. Yol kenarındaki kanala giren otomobil asılı kaldı.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com

