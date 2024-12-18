Kastamonu'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yara almadan kurtuldu. Maddi hasar oluşan mikserin kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Cide ilçesi Kuşçu köyü Gül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DR 1602 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yan yattı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken beton mikserinde maddi hasar meydana geldi.
Beton yüklü olduğu öğrenilen mikserin kaldırılması için çalışma başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa