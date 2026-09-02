Haberler

Devrekani'deki baraj göletinde 225 sazan balığı kurtarıldı

Devrekani'deki baraj göletinde 225 sazan balığı kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, ihbar üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyler Barajı Göleti'nde 2 bin 500 metre uzunluğunda ağ tespit etti. Ağa takılı olan 225 sazan balığı zarar görmeden kurtarılarak tekrar gölete bırakıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde baraj göletinde ele geçirilen 2 bin 500 metre uzunluğundaki ağa takılan 225 sazan balığı, suya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbarı değerlendirerek Devrekani ilçesinde bulunan Beyler Barajı Göleti'nde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde baraj göletinde 2 bin 500 metre uzunluğunda ağ ile balık kafesi tespit edildi.

Sudan çıkartılan ağa takılı vaziyetteki 225 sazan balığını zarar görmeden kurtaran ekipler, tekrar gölete geri bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

Gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Sokak ortasında dehşet: İki kadın, bir kadını acımasızca darbetti

İki kadın, başka bir kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı
Esenler’de kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli kamerada

Polisi dakikalarca uğraştırdı! Dehşet anları kamerada
Tuğberk İmamoğlu gemisinin İskenderun’dan ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Son görüntüsü bu oldu
Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek

Rusya'dan tüm Avrupa'yı tedirgin eden mesaj: Sert karşılık vereceğiz
Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

Felaket başladığında kadraja girmiş! Son görüntüleri bu oldu
İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk edip oraya yerleşti! Yaptığı yeni iş herkesi şaşırttı