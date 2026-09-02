Devrekani'deki baraj göletinde 225 sazan balığı kurtarıldı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde baraj göletinde ele geçirilen 2 bin 500 metre uzunluğundaki ağa takılan 225 sazan balığı, suya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbarı değerlendirerek Devrekani ilçesinde bulunan Beyler Barajı Göleti'nde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde baraj göletinde 2 bin 500 metre uzunluğunda ağ ile balık kafesi tespit edildi.

Sudan çıkartılan ağa takılı vaziyetteki 225 sazan balığını zarar görmeden kurtaran ekipler, tekrar gölete geri bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı