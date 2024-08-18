Kastamonu'da balıkçı teknesi ile yarışan yunuslar cep telefonu ile görüntülendi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde balıkçı teknesi ile yarışan yunus balıkları cep telefonu ile görüntülendi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde denize açılan balıkçıların teknesine yunus balıkları eşlik etti. Dakikalarca balıkçı teknesi ile yarışan yunuslar, adeta tekne önünde dans etti. Gösterileri ile balıkçılara keyifli anlar yaşatan yunuslar, bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Balıkçılar, tekne ile yarılan yunusların gösterisini cep telefonları ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. - KASTAMONU