Kastamonu'da Baba, Oğlunu Silahla Vurarak Öldürdü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Önder Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba H.Ç. gözaltına alındı.

Olay, Taşköprü ilçesi Kuyluş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında evde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile H.Ç., evde bulunan silahla oğlu Önder Ç'ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Önder Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Önder Ç. hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri, Kuyluş köyünde güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. Baba H.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - KASTAMONU

