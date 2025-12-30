Haberler

Kastamonu'da av sırasında vurulan şahıs ağır yaralandı
Güncelleme:
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde av sırasında bir şahıs, nereden geldiği bilinmeyen bir kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde av sırasında bir şahıs, henüz nereden geldiği belli olmayan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesinde kuş avına çıkan Burak K., henüz nereden geldiği belli olmayan kurşunun göğsüne isabet etmesi neticesinde ağır yaralandı. Burak K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Burak K., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa



