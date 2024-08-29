Kastamonu'da aranan şahıs yakalandı

Kastamonu'da 10 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. isimli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin adından Kastamonu Adliyesi'ne sek edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU