Kastamonu'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı, Silah Ele Geçirildi

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından, hakkında yakalama kararı bulunan 10 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-30 Ağustos tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 10 kişi yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi işlemlerinin ardından tutuklandı.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü ve 58 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı