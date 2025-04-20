Kastamonu'da Araçta Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, yasadışı içki kaçakçılığı kapsamında bir araçta bin litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir araçta yapılan aramada bin litre etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğünce yasadışı içki kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan ortak çalışmalar neticesinde, Tosya ilçesinde tespiti yapılan bir araçta arama yapıldı. Tosya Uygulama Noktasında durdurulan araçta yapılan aramada bin litre etil alkol ele geçirildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa