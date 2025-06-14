Kastamonu'da Akrebin Soktuğu Yaşlı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kastamonu'da Akrebin Soktuğu Yaşlı Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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İnebolu ilçesinde 75 yaşındaki Melahat K., bahçede örtü kaldırırken akrebin sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde akrebin soktuğu yaşlı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erkerarpa köyünde ikamet eden Melahat K. (75), bahçeye serdiği örtüyü kaldırmak istediği sırada akrebin saldırısına uğradı. Akrein bileğinden soktuğu Melahat K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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