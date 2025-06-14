Kastamonu'da Akrebin Soktuğu Yaşlı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde akrebin soktuğu yaşlı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erkerarpa köyünde ikamet eden Melahat K. (75), bahçeye serdiği örtüyü kaldırmak istediği sırada akrebin saldırısına uğradı. Akrein bileğinden soktuğu Melahat K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU