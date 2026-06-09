Alevlere teslim olan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Akmescit Mahallesi Kırkodalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun ve Hülya Haliloğlu çiftine ait, iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çevresinde bulunan diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı