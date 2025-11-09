Kastamonu'da Ağaç Kesimi Sırasında Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanda kestiği ağaç üzerine devrilen şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde ormanda ağaç kesiminde çalışan ve tacirlik yapan Erkan Subaşı, kesilen ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralanan genç tacir, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU