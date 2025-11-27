Kastamonu'da 7. Kattan Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da 7'nci kattaki balkondan beton zemine düşen 25 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atılgan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Uçaroğlu, sokak apartmanın 7'nci katındaki evin balkonundan aşağı düştü. Beton zemine düşen Uçaroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Uçaroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Uçaroğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre Uçaroğlu'nun halı çırpmak isterken aşağı düştüğü değerlendirilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU