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Kastamonu'da 5 bin 480 doldurulmuş makaron ve 38 kilogram tütün ele geçirildi

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Kastamonu'da 5 bin 480 doldurulmuş makaron ve 38 kilogram tütün ele geçirildi
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Kastamonu'da jandarmanın kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir iş yerinde yaptığı aramada 5 bin 480 doldurulmuş makaron, 38 kilogram kıyılmış tütün ve 5 makaron doldurma aparatı ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, 5 bin 480 adet doldurulmuş makaron, 38 kilogram tütün ve 5 adet makaron doldurma aleti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Şüpheli bir şahsın iş yerinde yapılan aramada, 5 bin 480 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 38 kilogram kıyılmış tütün, 5 adet makaron doldurma aparatı ele geçirilmiştir.

Konuyla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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