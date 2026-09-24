Kastamonu'da 5 bin 480 doldurulmuş makaron ve 38 kilogram tütün ele geçirildi

Kastamonu'da 5 bin 480 doldurulmuş makaron ve 38 kilogram tütün ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da jandarmanın kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir iş yerinde yaptığı aramada 5 bin 480 doldurulmuş makaron, 38 kilogram kıyılmış tütün ve 5 makaron doldurma aparatı ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kastamonu'da jandarma ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, 5 bin 480 adet doldurulmuş makaron, 38 kilogram tütün ve 5 adet makaron doldurma aleti ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Şüpheli bir şahsın iş yerinde yapılan aramada, 5 bin 480 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 38 kilogram kıyılmış tütün, 5 adet makaron doldurma aparatı ele geçirilmiştir.
Konuyla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı