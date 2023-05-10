Kastamonu'da 47 adet sikke ele geçirildi: 2 gözaltı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 47 adet sikke ile dedektör ele geçirildi.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 47 adet sikke ile dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Seydiler ilçesinde B.A. ve Ö.B. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 47 adet sikke, 1 adet dedektör, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili B.A. ve Ö.B. gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU