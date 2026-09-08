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Kastamonu’da 4 bin 720 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kastamonu’da 4 bin 720 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
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Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 4 bin 720 adet doldurulmuş makaron, 53 kilogram tütün, 9 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 4 bin 720 adet doldurulmuş makaron, 53 kilogram tütün, 9 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığımızca kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde tespiti yapılan iki farklı şüpheliye ait iş yeri ve ikamette arama yapıldı. Aramalarda 4 bin 720 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 52 kilogram kıyılmış tütün, 9 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Konuyla ilgili ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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