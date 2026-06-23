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Müstehcen içerik paylaşan 32 sosyal medya hesabına erişim engeli

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Kastamonu'da sosyal medyada müstehcen içerik paylaşan 32 hesaba, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından tespit edilen hesaplar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşılan 32 hesaba, Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli sosyal medya platformlarında müstehcen içerik paylaşılan 32 hesap tespit edildi. Vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi, suç unsuru içeren içeriklerin internet ortamında yayılmasının engellenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında adli işlemler başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda 32 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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