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Kastamonu'da 3 şüphelinin üst ve ikamet aramasında 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5-11 Ekim'de yürütülen çalışmada 3 şüphelinin üst ve ikamet aramasında 6 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü ve 125 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da ruhsatsız bulunduran ve can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ateş açan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-11 Ekim tarihleri arasında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçuyla mücadele kapsamında 3 şüphelinin üst ve ikamet arama yapıldı. ruhsatsız bulunduran ve can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ateş açan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmada 6 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü, 125 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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