Kastamonu'da aranan 20 kişi yakalandı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından hakında yakalama kararı bulunan 20 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalılmalar neticesinde 20 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11'i tutuklandı. - KASTAMONU