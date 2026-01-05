Haberler

Kastamonu'da aranan 20 kişi yakalandı

Güncelleme:
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakında yakalama kararı bulunan 20 şahsı yakaladı. Yakalananlardan 11'i tutuklandı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından hakında yakalama kararı bulunan 20 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalılmalar neticesinde 20 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11'i tutuklandı. - KASTAMONU

