Kastamonu'da aranan 20 kişi yakalandı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakında yakalama kararı bulunan 20 şahsı yakaladı. Yakalananlardan 11'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalılmalar neticesinde 20 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11'i tutuklandı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa