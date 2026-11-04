Kastamonu'da 17 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 18 şüpheli gözaltına alındı

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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından 17 adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 17 farklı adrese operasyon düzenlendi. Kastamonu il merkezi ile Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılana aramalarda ise 122 sentetik ecza, 115 gram sentetik kannabinoid (bonzai) katkılı tütün, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 193 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı