Haberler

Kastamonu'da 12'nci kattaki balkondan beton zemine düşen 49 yaşındaki kadın öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da 12'nci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşen 49 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da 12'nci kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Abide Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte binanın 12'nci katındaki evde yaşayan 49 yaşındaki Ayşe K., henüz öğrenilemeyen bir sebeple balkondan aşağı düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, beton zemine düşen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ayşe K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Herkes 'dede' diyordu ama... Okul saldırısında kullanılan silah bakın kimin üzerine kayıtlı çıktı

Okul saldırısında kullanılan silah bakın kimin üzerine kayıtlı çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da 2'si kardeş üç arkadaşını öldürmüştü! Zanlı teslim ol çağrısına uymayıp aynı tabancayla intihar etti

Polis saklandığı yeri buldu! Cinayet silahını kendine çevirdi
Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı

Nereye gidiyoruz biz böyle?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırısı için ilk yorum
Mide balonu taktırırken ölen 22 yaşındaki öğrencinin raporu çıktı! Balon yemek borusunda şişirilmiş

Kilo vermek için gitmişti! Balon mideye değil oraya şişirilmiş
Dorukhan Büyükışık davasında şoke eden detaylar: Yüksekten düşmedi, darp edilip öldürüldü

Cansız bedeni şantiyede bulunmuştu: Adli Tıp raporu gerçeği aydınlattı
Oyuncu Hayal Köseoğlu en büyük bağımlılığını itiraf etti

Ünlü oyuncu en büyük bağımlılığını itiraf etti
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu