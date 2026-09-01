Kastamonu'da Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonu: 10 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 10 litre sahte içki, 9 bin 160 adet doldurulmuş makaron, 13 kilogram kıyılmış tütün ve 20 adet sigara sarma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, adli sürecin başlatıldığı bildirildi.
Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 litre sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 9 bin 160 adet tütün doldurulmuş makaron, 13 kilogram kıyılmış tütün, 20 adet sigara sarma aparatı ve 10 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı