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Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaklaşık 50 metre şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Köseli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.H. yönetimindeki 16 SSH 21 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Otomobil şarampolde bulunan farklı bir yolda ters durdu. Kazada yaralanan sürücü, olayı gören bir vatandaş tarafından araçtan çıkartıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı