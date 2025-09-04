Kastamonu Cide'de Karadeniz'de Hortum Görüntülendi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz açıklarında çıkan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesi açıklarında, Karadeniz açıklarında hortum çıktı. Balıkçı teknelerine yaklaşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir balıkçı teknesini teğet geçen hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. - KASTAMONU