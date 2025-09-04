Haberler

Kastamonu Cide'de Karadeniz'de Hortum Görüntülendi

Kastamonu Cide'de Karadeniz'de Hortum Görüntülendi
Güncelleme:
Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında oluşan hortum, balıkçı teknelerine yaklaşarak vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz açıklarında çıkan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesi açıklarında, Karadeniz açıklarında hortum çıktı. Balıkçı teknelerine yaklaşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir balıkçı teknesini teğet geçen hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
