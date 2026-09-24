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Kastamonu Cide'de iki katlı evde çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü

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Kastamonu Cide'de iki katlı evde çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü
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Kastamonu Cide'de Çataloluk köyündeki iki katlı evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü. Boş olduğu belirtilen evdeki yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı; soğutma sürüyor, inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Cide ilçesi Cataloluk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Soy'a ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Boş vaziyette olduğu öğrenilen evde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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