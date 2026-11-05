Kastamonu Bozkurt'ta boş evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Bozkurt ilçesi İlişi Köyü Mahmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan boş vaziyetteki evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı