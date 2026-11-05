Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu Bozkurt'ta boş evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Bozkurt'ta boş evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Bozkurt'ta İlişi Köyü Mahmut Mahallesi'ndeki boş evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Bozkurt ilçesi İlişi Köyü Mahmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan boş vaziyetteki evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık

Eşinin yaptığı olay oldu! Herkes konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada

Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Kahreden olay! Bavuldan düşen tabanca 12 yaşındaki Melek'i canından etti

Evdeki bavuldan ölüm çıktı! Küçük Melek'in kahreden kaderi
Emir Can İğrek'in annesi hastaneye kaldırıldı! Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Hastanede yatan annesi için şarkı söyledi, gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump'ın seçim hezimeti için ilk yorum