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Kastamonu Abana'da Ev Yangını

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Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 04.30 sıralarında Abana ilçesi Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine Abana ve Bozkurt ilçelerinden itfaiye ekipleri ile Abana Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde yangın, sabah saatlerinde söndürülebildi.

İki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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