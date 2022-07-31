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Kastamonu 3. sayfa haberleri | Freni boşalan hafif ticari araç evin duvarına çarptı

Kastamonu 3. sayfa haberleri | Freni boşalan hafif ticari araç evin duvarına çarptı

Kastamonu haberlerine göre Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yokuş aşağıya inerken freni boşalan hafif ticari araç, bir evin duvarına çarptı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yokuş aşağıya inerken freni boşalan hafif ticari araç, bir evin duvarına çarptı. Kaza sonrası sürücü yaralanırken, binanın doğalgaz borusu patladı.

Kaza, sabah saatlerinde Orhangazi Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.V. idaresindeki 34 RTV 623 plakalı hafif ticari aracın, yokuş aşağıya seyir halindeyken bir anda freni boşaldı. Bu sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrasında aracın sürücüsü yaralanırken, binanın doğalgaz borusu patladı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrasında bina çevresinde doğalgaz kaçağı olması sebebiyle polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Binaya yaklaşmamaları konusunda vatandaşları uyaran ekipler, bina sakinlerinden de camlarını açmamalarını istedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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