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Kaskına arı giren motosikletli yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaskına arı giren motosikletli yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Konya’nın Derebucak ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, kaskının içerisine arı girdiği iddia edilen sürücünün çarptığı 75 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, kaskının içerisine arı girdiği iddia edilen sürücünün çarptığı 75 yaşındaki yaya hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Kaza, Derebucak ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Y. idaresindeki motosiklet trafik ışıklarında beklediği sırada sürücünün kaskının içerisine arı girdi. Yeşil ışığın yanmasının ardından yoluna devam etmek isteyen motosiklet sürücüsü, kaskının içerisindeki arıyla mücadele ettiği sırada kontrolünü kaybederek yoldaki 75 yaşındaki Abdullah Demirbaş'a çarparken, kendisi de devrilen motosikletten savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Abdullah Demirbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdullah Demirbaş'ın cenazesi, Derebucak ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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