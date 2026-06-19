Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü kazayı kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı yönüne seyreden motosiklet, Hisar Caddesi istikametinde ilerleyen kamyonetle çarpıştı. Kazada yola savrulup kamyonetin altında kalmaktan son alda kurtulan motosikletli, başındaki kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazaya karışan sürücüler, sağlık ve trafik ekibine gerek duymadan kendi aralarında anlaşarak olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde aynı noktada yine bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç kız yaralanmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı