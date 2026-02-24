Haberler

Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler

Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Kasım Garipoğlu'nun yalısının temizlikçisi ek ifadesinde birçok ünlü ismi saydı. Temizlikçi, Garipoğlu'nun yalısında düzenlenen partilere yurt dışında olduğu belirtilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın yanı sıra Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Kadir Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakıçoğlu, Zeynep Alkan'ın katıldığını söyledi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Kasım Garipoğlu'nun yalısının temizlikçisi ek ifadesinde birçok ünlünün ismini verdi. Temizlikçi, Garipoğlu'nun yalısında düzenlenen partilere katılan isimleri açıkladı.

"GARİPOĞLU'NUN YALISINDAKİ PARTİLERE BİRÇOK DAVETLİ KATILIRDI"

Burak Doğan'ın haberine göre, temizlikçi, "Partilere Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Kadir Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakıçoğlu, Zeynep Alkan ve ismini hatırlayamadığım birçok davetli katılırdı." dedi.

MERVE TAŞKIN, BALİ'DE

O isimler arasında sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın da yer alması dikkat çekti. Taşkın hakkında İstanbul'da yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Taşkın'ın Türkiye'den ayrılarak Bali'ye gittiği öğrenilmişti.

