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Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Ergin, ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Ergin, ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Ergin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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