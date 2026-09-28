Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Ergin, ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Ergin, ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Ergin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı