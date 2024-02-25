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Kasapların müşteri kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

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Gaziantep'te adaklık satışı yapan kasaplar arasında müşteri ve yer kapma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kasapların müşteri kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te adaklık satışı yapan kasaplar arasında müşteri ve yer kapma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, adaklık satışı ile kesimi yapan kasaplar arasında müşteri ve yer kapma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen olayda silahların kullanılmasıyla 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, silahla yaralanan Halil İbrahim E. ile Mehmet Ali A.'yı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Olay Güvenlik Polis 3.Sayfa Haberler

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