Kaş'ta Yaya Kazası: 73 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kaş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kaş ilçesi Ağullu Mahallesi Ambarlar Mevki D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demre istikametinden Kaş'a giden S.Ş'nin idaresindeki 07 BNM 685 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Mehmet Güler'e çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Hastanede hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mehmet Güler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahelesinin ardından ambulansla Kaş Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Güler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaşlı adamın cansız bedeni işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güler'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kaş'a götürüldü. - ANTALYA