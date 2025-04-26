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Kartepe'de Yıldız Entegre Fabrikası'nda Yangın

Kartepe'de Yıldız Entegre Fabrikası'nda Yangın
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Yıldız Entegre fabrikasının açık alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, polis inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Yıldız Entegre fabrikasının açık alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Yangın, Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Yıldız Entegre fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple açık alanda talaş yığınında yangın çıktı. Durumu fark eden çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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