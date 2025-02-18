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Kartepe'de Metan Gazı Yangını 23 Saattir Sürüyor

Kartepe'de Metan Gazı Yangını 23 Saattir Sürüyor
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir metro inşaatı sırasında açığa çıkan metan gazı, yangına neden oldu. Olayla ilgili mahalle muhtarı İbrahim Kır, bölgede tehlike olmadığını ve güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metan gazından kaynaklı çıkan yangın yaklaşık 23 saattir sürürken, olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı İbrahim Kır, "Bölge trafiğe kapatıldı, önlemler alındı" dedi.

İlginç olay, dün saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta metro inşaatının sondaj çalışması sırasında meydana geldi. Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

"Mahallemiz için tehlikeli bir durum yok"

Yangınla ilgili Dumlupınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Kır açıklamalarda bulundu. Zemin etüdü için süren sondaj çalışmaları esnasında metan gazının açığa çıktığını ifade eden Kır, "Mahallemiz için herhangi bir tehlike arz etmemekte. 23 saattir yanma devam ediyor. Bütün kurumlar geldi, baktı ve incelediler. Doğal gaz ile alakalı bir durum değil. Metan gazı olduğu tespit edildi ve yanarak bu şekilde devam ediyor. Bölge trafiğe kapatıldı, önlemler alındı" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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