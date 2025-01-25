Kartalkaya'daki Yangın Faciasında 78 Kişi Hayatını Kaybetti

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapan Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, şüphelilerin ifadelerine göre yemek yapıldığı esnada yangının çıktığını söyledi.

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden aralarında işletme sahibi Halit Ergül ile şirket genel müdürünün olduğu 9 kişi tutuklanmış, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Konuya ilişkin adliye önünde açıklama yapan Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen faciadan dolayı tüm yurdumuza başsağlığı diliyorum. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmalar titizlikle yürütülmeye devam ediyor. Bugün yine bilirkişi heyeti hala otelde incelemelere devam ediyor. Akşam otel sahibi ve otel genel müdürü dahil 9 kişi tutuklandı. Bir kişi adli kontrolle salıverildi. Mevcut 4 kişi gözaltında. Onların da bugün adliyeye sevk edilecek. Soruşturma çerçevesinde bilirkişi raporu ile herhangi kusuru olan şüphelilerin de yine gözaltına alınacağı ve gözaltların da artacağına dair duyumlarımız var. Bu konuda soruşturma hala devam ediyor. Biz de Bolu Barosu olarak vefat edenlerin ve yakınlarının haklarının zayi olmaması için soruşturmayı bizzat takip etmekteyiz. Tüm şüpheliler hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermeden dolayı tutuklandı" diye konuştu.

"Soruşturmada herhangi bir kısıt yok"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un korsan belge dediği bilirkişi raporunun sorulması üzerine Barut, "Biz o bilirkişi raporu hakkında daha önce rapor hazırlanıp hazırlanmadığı hakkında dosya içerisinde bir bilgiye sahip değiliz. Bir kısım şüphelilerin kusurlarına dair rapor verildi ama daha önce bir rapor olup olmadığını veya el çektirildiğini bilmiyoruz. Soruşturmada herhangi bir kısıt yok. 1-2 günlük yoğunluktan sonra tüm evrakları inceleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yemek pişirildiğinde yangın çıkıyor"

İfadelerde, yangının ne sebeple çıktığına dair net bir bilgi gelip gelmediğinin sorulmasını üzerine Barut, "İfadelere göre ilk restoran kısmında yangın başlıyor, ardından yangın her tarafa yayılıyor. İfadelerden de biz de yangının restoran kısmından çıktığını düşünüyoruz. İfadelere göre restoranda yemek pişirildiğinde yangın çıkıyor, müdahale edilmeye çalışılıyor ama otelin yapısı itibari ile ve gerekli önlemlerin eksik olmasıyla yangın büyüyor. Bilirkişi raporunda her şey ortaya çıkacaktır. Bizim için şüphelilerin çok da ne dediğinin önemi yok. Önemli olan delillerin toplanması. Tutuklular Bolu T Tipi Cezaevine gönderildi" ifadelerini kullandı. - BOLU