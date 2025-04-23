Kartal'da Yıkım Sırasında Bina Çöktü
Kartal'da risk nedeniyle 3 ay önce tahliye edilen bir bina, yıkım çalışması sırasında çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Kartal'da bir bina yıkım çalışması sırasında çöktü. Binanın 3 ay önce risk nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.
Olay, Cevizli Mahallesi Anıl Sokak üzerinde meydana geldi. 3 ay önce kolonlarının patlaması nedeniyle boşaltılan bina, depremde iyice hasar aldığı gerekçesiyle çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin yıkım çalışması esnasında devrildi. Olay nedeniyle sokak bir anda toz bulutuyla kaplandı. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa