Kartal'da 'yan bakma' kavgasında bir kişi öldü: Olaya ilişkin 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Kartal'da esnaflık yapan Yusuf İnan, 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı yan komşusu olan kadının erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İnan'ın nişanlısının yanında öldürüldüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Haziran Cuma günü saat 04.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dükkanının önünde nişanlısıyla oturan Yusuf İnan(27) bitişikte mobilya dükkanı bulunan kadın esnaf ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Bu sırada tartışmaya kadının sevgilisi de dahil oldu. Bir süre devam eden tartışma kısa sürede sona erdi. Yaklaşık 2,5 saat sonra Yusuf İnan, nişanlısını evine bırakmak üzere aracından indiği sırada, daha önce tartıştığı kişinin saldırısına uğradı. Şüpheli, Yusuf İnan'ı darbedip bıçakladıktan sonra geldiği araca binip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Yusuf İnan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından komşu esnaf olan kadının ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Olayın haberini alan Yusuf İnan'ın yakınları ise, olaya sebep olduğunu iddia ettikleri kadına ait mobilya dükkanının camlarını kırdı. Yusuf İnan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Olayla ilgili 1'i kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yusuf İnan'ın öldürülmesine ilişkin Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1'i kadın 7 şüphelinin kimliklerini ve yerlerini tespit etti. Yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden Ömer S., Baran Ç., Fırat Y., Gökhan T., Taner I., Neslihan K. ve Resul Ş., işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

'Yan Bakma' kavgası kamerada

Yusuf İnan'ın hayatını kaybettiği 'Yan Bakma' kavgası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Yusuf İnan'ın kendi dükkanın önünden geçtiği esnada Ömer S., Baran Ç., ve Neslihan T. ile tartışma yaşadığı ardından bıçaklanarak darbedildiği, şüphelilerin olay yerinden bir araçla kaçtığı ve İnan'ın aldığı darbelerin ardından kısa bir süre sonra yere yığıldığı anlar yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı