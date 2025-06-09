Kartal'da Trafik Kazası: İki Polis Yaralandı

Kartal'da Trafik Kazası: İki Polis Yaralandı
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İstanbul Kartal'da meydana gelen trafik kazasında iki polis memuru yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Motorize polis ekibi, dönüş yapan bir otomobille çarpışarak takla attı. Yaralı polislerin durumu stabil.

Kartal'da yürekleri ağızlara getiren kaza: İki polisin yaralandığı kaza kamerada

İSTANBUL - İstanbul Kartal'da meydana gelen trafik kazasında iki polis memuru yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kartal'da sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görevli olan motorize polis ekibi, seyir halindeyken dönüş yapan bir otomobille çarpıştı. Kazada polis memuru M.Ç. ve A.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin dönüş yaptığı sırada motorize ekiplerin otomobile çarptığı ve takla attığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - 3.Sayfa
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