Kartal'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kartal sahilyolunda meydana gelen trafik kazasında 4 aracın karıştığı olayda 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kartal'da sahilyolunda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye götürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay 23.45 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kadıköy istikametinde ilerleyen 3 otomobil ve bir hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışma sonucu araçlardan biri savrularak refüjdeki ağaca çarptı, biri kaldırım ve bariyerlere çarparak durabildi, biri yine orta refüje çıkarak ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sahil yolu Kadıköy istikametinde bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL

