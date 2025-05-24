Kartal'da Reklam Panosuna Çarpan Araç Karşı Şeride Geçti

Kartal'da Reklam Panosuna Çarpan Araç Karşı Şeride Geçti
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Kartal'da Reklam Panosuna Çarpan Araç Karşı Şeride Geçti
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İstanbul Kartal'da bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu reklam panosuna çarptı ve karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kartal'da reklam panosuna çarpan araç karşı şeride geçti

İSTANBUL - Kartal sahil yolunda seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu reklam panosuna çarpıp karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza 21.00 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 EG 8949 plakalı Opel Combo marka hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kaza sonucu sürücü yararlanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar yaralı sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından teselli edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücü hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle sahil yolunda aksayan trafik akışı aracın çekiciye yüklenerek götürülmesi ile yeniden açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa
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