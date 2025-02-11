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Kartal'da Kayıp Şahıs İnşaattaki Su Birikintisinde Ölü Bulundu

Kartal'da Kayıp Şahıs İnşaattaki Su Birikintisinde Ölü Bulundu
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Kartal'da 4 gündür kayıp olan 35 yaşındaki Müslüm Gedik, inşaat halindeki bir binanın su dolu asansör boşluğunda ölü olarak bulundu. Alkol almak için arkadaşlarıyla geldiği inşaattan ayrılmak isterken düştüğü düşünülüyor.

Kartal'da 4 gündür kayıp olarak aranan şahıs, bir inşaatın içindeki su birikintisinde ölü olarak bulundu. İlk belirlelemelere göre şahsın, arkadaşlarıyla beraber alkol almak için inşaata geldiği ve burada bulunan su dolu çukura düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Kartal'da yaşanan olayda iddiaya göre, Çorlu'da yaşayan, memleketi Nevşehir'de arsa alan ve bunu kutlamak için İstanbul'a gelen 35 yaşındaki Müslüm Gedik 4 gün önce kayboldu. Gedik'in ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu. Olayla ilgili çalışma yürüten polis, Gedik'in son olarak Kartal'da bulunan inşaat halindeki bir binaya girdiğini tespit etti. Binada arama yapan polis ekipleri inşaatın içerisinde bulunan ve içi su dolu olan asansör boşluğunda bir cesedin olduğunu gördü. Ceset, dalgıç yardımıyla su birikintisinden çıkarıldı. Yapılan araştırmada, cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan Müslüm Gedik'e ait olduğu belirlendi. Olayı haber alarak inşaata gelen Gedik'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Gedik'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polisin yaptığı çalışmalarda, Gedik'in iki arkadaşıyla beraber inşaata alkol almak için girdiği belirlendi. Gedik'in yanında bulunan arkadaşının da ifadesi alındı. Yapılan ilk değerlendirmelerde, içtikleri alkolün bitmesi üzerine bir arkadaşlarının büfeden alkol almak için inşaattan ayrıldığı, Müslüm Gedik ile birlikte inşaatta kalan kişinin de uyumaya başlaması üzerine Gedik'in "Ben eve gidiyorum" diyerek inşaattan ayrılmak üzere kalktığı belirlendi. Polis, Müslüm Gedik'in eve gitmek için inşaattan çıktığı esnada alkolün etkisiyle su dolu çukura düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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