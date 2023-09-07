Kartal'da iki ailenin kavgası sokağa taştı: Taş ve sopalar havada uçtu

İSTANBUL - Kartal'da iki aile arasında çıkan, taş ve sopaların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Diğer aile fertlerinin de gelmesiyle sokak bir anda savaş meydanına döndü. Kavgada taş ve sopalar havada uçuştu. Dakikalarca süren kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.