Haberler

Kartal'da sahil yolunda hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı

Kartal'da sahil yolunda hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kartal sahil yolunda meydana gelen kazada aşırı hızla giden hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil trafik lambasını devirdi ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kartal sahil yolunda sabaha karşı meydana gelen kazada süratle gelen hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil trafik lambasını devirdi.

Olay, sabah saat 05.05 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Pendik istikametine seyir halinde olan 34 HY 0049 plakalı Volkswagen Caddy marka hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle önündeki 34 DY 2142 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada trafik lambası yerinden sökülerek yola devrilirken, her iki araçta da büyük hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç yeni boyuta taşınıyor

Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sünnilere ağza alınmayacak küfürler eden fenomen hakkında başsavcılık harekete geçti

Sünnilere ağza alınmayacak küfürler etti, başsavcılık harekete geçti
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Sünnilere ağza alınmayacak küfürler eden fenomen hakkında başsavcılık harekete geçti

Sünnilere ağza alınmayacak küfürler etti, başsavcılık harekete geçti
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Aracını altın karşılığında satışa çıkardı! Bakın kaç gram istiyor

Aracını altın karşılığında satışa çıkardı! Bakın kaç gram istiyor