Kartal'da sahil yolunda hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı

Kartal sahil yolunda sabaha karşı meydana gelen kazada süratle gelen hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil trafik lambasını devirdi.

Olay, sabah saat 05.05 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Pendik istikametine seyir halinde olan 34 HY 0049 plakalı Volkswagen Caddy marka hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle önündeki 34 DY 2142 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada trafik lambası yerinden sökülerek yola devrilirken, her iki araçta da büyük hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

