Kartal'da Cinayet Zanlısı Duruşma Öncesi Silahlı Saldırıya Uğradı

Kartal'da 2021 yılında meydana gelen bir cinayet olayıyla ilgili hakkında iddianame düzenlenen İhsan Boyabat, duruşmanın görüldüğü gün uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Polis saldırıyı düzenleyerek cinayet işleyen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, KARTAL'da 2021 yılında meydana gelen bir cinayet olayıyla ilgili hakkında iddianame düzenlenen İhsan Boyabat, duruşmanın görüldüğü gün uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Polis saldırıyı düzenleyerek cinayet işleyen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet de silah ele geçirildi.

EVİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kartal'da 29 Eylül 2023 tarihinde saat 12.50 sıralarında meydana gelen olayda İhsan Boyabat, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganlar olayın ardından kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada saldırıya uğrayan İhsan Boyabat'ın 2021 yılında meydana gelen bir cinayetle ilgili hakkında iddianame düzenlendiği tespit edildi.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÜN DURUŞMASI VARMIŞ

Kartal, Cevizli sahilinde 15 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda bir arkadaşıyla kayalıklarda oturan Cem Özmüş, motosikletli 2 kişinin saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan iki çocuk babası Cem Özmüş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bu cinayetle ilgili İhsan Boyabat hakkında Anadolu Adliyesi tarafından "Şüpheli" olarak iddianame düzenlenmişti. Olayın olduğu gün sabah saatlerinde davanın duruşması olduğu ancak İhsan Boyabat'ın duruşmaya katılmadığı belirlendi.

2 ŞÜPHELİ TUZLA'DA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri İhsan Boyabat'ın öldürülmesiyle ilgileri olduğu tespit edilen 2 şüphelinin izini Tuzla'da buldu. Yapılan operasyonda olayda silah kullandığı belirlenen Kürşad B.E.(24) ile Emre Z.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerden Kürşad B.E.'nin poliste 19,Emre Z.'nin ise 5 suç kaydı olduğu belirlendi .Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.