Kartal'da Ateş Yakmaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı
İstanbul'un Kartal ilçesinde otluk alanda ateş yakmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde, otluk alanda ateş yakmaya çalıştığı tespit edilen ve olay yerinden kaçarken yakalanan 3 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kartal Yunus Mahallesi'nde 24 Ağustos tarihinde saat 20.00 sıralarında otluk alanda ateş yakıldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan kontrolde; ateş yakma sonrası olay yerinden hızla uzaklaşan şüpheli şahısların kimlik bilgileri tespit edilerek, şahısların S.A. (38), C.T. (43), M.B. (31) oldukları belirlendi. Şüpheliler, olay yeri yakınındaki çalılıkların arasına saklanmış halde kısa süre sonra kıskıvrak yakalandı. M.B.'nin üzerinde yapılan aramada 1 adet çakmak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye gönderildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

