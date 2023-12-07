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Kartal'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Tepki

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Kartal'da E-5 karayolunda sol şeritte ilerleyen ambulansın önüne geçen otomobil sürücüsü dakikalarca ambulansa yol vermedi. Sol şeritte olmasına rağmen düşük hızla ilerleyen sürücüye yoldaki başka sürücüler de tepki gösterdi.

Kartal'da sol şeritte ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada

İSTANBUL - Kartal'da E-5 karayolunda sol şeritte ilerleyen ambulansın önüne geçen otomobil sürücüsü dakikalarca ambulansa yol vermedi. Sol şeritte olmasına rağmen düşük hızla ilerleyen sürücüye yoldaki başka sürücüler de tepki gösterdi.

E-5 karayolu Kartal mevkiinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ambulansın önünde ilerleyen bir otomobil sürücüsü dakikalarca ambulansın ilerleyişini engelledi. Sol şeritte olmasına rağmen düşük hızda ilerleyen sürücü, hem ambulansın gidişini engelledi hem de trafikteki akışı yavaşlattı. Ambulans şoförünün kendisine siren çalmasına aldırış etmeyen sürücüye yoldaki diğer sürücüler de tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Olaylar İstanbul Trafik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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